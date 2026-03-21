◆女子プロゴルフツアーＶポイント×ＳＭＢＣレディス第２日（２１日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、１０位で出たプロ２年目の青木香奈子（マイナビ）が３バーディー、４ボギーの７３で回り、通算１オーバーの７位に浮上した。「後半は嫌な流れだったけど、ダブルボギーにならないようにと思って、なんとか耐えて耐えて。１７番でようやくバーディーが来てくれた」と笑顔を見せた