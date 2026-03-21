◆大相撲春場所１４日目（２１日・エディオンアリーナ大阪）２０２３年九州場所以来３度目の優勝を決めた関脇・霧島（音羽山）が、インタビューに答えた。―今の気持ちは。「きょうの相撲は負けてしまい、本当は勝って決めるのが一番いいんですけど、優勝を決めて良かったと思う」―結びで横綱が敗れた時に、少し口元が動いたように見えた。最初にどんなことを感じましたか。「（涙ぐみながら）いろんなことを経験して、