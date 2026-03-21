タレントの稲村亜美さん（30）が2026年3月18日、自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）をマイアミで観戦した際のオフショットを披露した。「また次のWBCも観戦しにいきたい！！！」稲村さんは、「WBCのためにきたマイアミでしたが本当にきてよかったです」といい、昼間にカフェテラスでくつろぐショットなどを含む12枚の写真を投稿した。つづけて、「各国の野球熱を間近で感じられ応援の文化の違