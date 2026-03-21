秋田朝日放送 ３連休２日目の２1日秋田県北秋田市の道の駅で、市の名物「バター餅」をはじめ市の内外の様々な餅を販売するイベントが始まりました。 バターや卵黄、砂糖などをもちに練りこんだ北秋田市の名物「バター餅」。そして、昔懐かしい干し餅やわらび餅など市の内外からさまざまな種類の餅が並びました。 北秋田市の道の駅たかのすで２１日始まった「もちっこ市」は餅文化の発信やにぎわいづくり