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【動画】愛知杯 とみチョイ｜https://youtu.be/VAWighWs9WE テレビ東京・冨田有紀アナから『第63回愛知杯（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！ 第63回愛知杯（GIII）枠順2026年3月22日（日）1回中京4日 発走時刻：15時15分 枠順 馬名（性齢 騎手）1-1 マピュース （牝4 田辺裕信） 1-2 レディマリオン （牝5 吉村誠之助） 2-3 モリノドリーム （牝7 小林美駒） 2-4 カンパニョーラ （牝7