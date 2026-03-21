秋田朝日放送 ２１日秋田市の国際教養大学で卒業式が行われ、学生たちは晴れやかな表情でお互いの門出を祝いました。 国際教養大学で２０２５年度卒業を迎えたのは学部生と大学院生の合わせて２１２人です。 ２１日の式典では卒業生を代表し古荘恵さんが大学のキャンパスで仲間と過ごした日々や海外留学の経験などを振り返りました。 古荘恵さん：「好奇心に従い心が躍る選択を重ねてきた２２年間。その中でもAIU（国際教