１４日、タイのエラワン国立公園を流れる渓流。（バンコク＝新華社記者／孫瑋彤）【新華社バンコク3月21日】タイ西部カンチャナブリー県にあるエラワン国立公園は同国12番目の国立公園として1975年に設置された。敷地面積は約550平方キロで、豊かな山や森、独特なカルスト地形、7段に連なる滝で知られる。１４日、タイのエラワン国立公園を流れる渓流。（バンコク＝新華社記者／孫瑋彤）１４日、タイの