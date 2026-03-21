第１０７期騎手候補生の修了記者会見が２１日、栃木県那須塩原市の地方競馬教養センターで行われた。初々しい９人が初めての会見に臨んだ。船橋競馬の山下貴之厩舎所属で、菅原俊吏元騎手（現厩務員）を父に持つ菅原吏久人さんは「父の勝利数を超えること」と宣言。勝負服は胴黒、桃たすき、袖黒、桃一本輪。父の現役時代にそっくりのデザインにしたと伝えると「ちょっとテレていました（笑）」とはにかむ。「父からは『常に謙