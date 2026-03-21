「木下MAOアカデミー」主宰の浅田真央さん（奥）と生徒たち＝21日、東京都立川市フィギュアスケートの元世界女王で昨年8月にコーチ業を本格始動させた浅田真央さんが21日、東京都立川市の「MAORINK」で主宰する「木下MAOアカデミー」の発表会を初めて開いた。今月末に指導者として実戦デビューする浅田さんは「みんな笑顔で滑っていてほっとした。満点です」と頬を緩めた。5〜10歳の生徒12人のうち、10人が観客を前に演技し