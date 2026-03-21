三重県尾鷲市で21日、旬の「春ブリ」を味わうイベントが開かれました。この時期に熊野灘で水揚げされる春ブリは、脂がのっていてプリっとした弾力が魅力です。イベントでは、水揚げ後すぐに捌かれた新鮮な刺身や、切り身が沢山入ったあら汁などが振る舞われ、子供たちも美味しそうに口に運んでいました。また、格安で販売された春ブリ100本は、1時間ほどで売り切れるなど人気となっていました。