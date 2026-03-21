今年9月に開催される、アジア競技大会の正式種目「eスポーツ」の日本代表の選考会が愛知県常滑市で開かれました。アジア大会ではサッカーや格闘のゲームなど11のタイトルが採用されていて、きょうは3つのタイトルの代表を決めました。このうち、人気レーシングゲーム「グランツーリスモ7」では、ラスト1周まで目が離せない大接戦の末、國分諒汰選手が2位とわずか0.13秒差で勝利し、代表