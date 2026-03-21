相川七瀬（51）が21日、インスタグラムを更新し、大学院の学位記授与式を終えたことを報告した。相川は「本日無事に、大学院の学位記授与式を終えました。これからも自分のペースで研究を続けながら、成長していけたらと思っています」と報告し、はかま姿をアップした。続けて「春からも、気持ちを新たに、一歩一歩丁寧に歩んでいきます。いつも応援してくださっている皆さん、本当にありがとうございます」と感謝を伝えた。この投