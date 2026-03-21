企業の社員や高校生が参加して溶接の技術を競う大会が岡山県倉敷市で始まりました。 【写真を見る】「技量をレベルアップさせていきたい」溶接の技術を競う大会始まる優勝者は10月開催の全国大会へ【岡山・倉敷市】 「岡山県溶接技術競技会」は、多様化する溶接の技術の向上をめざそうと毎年開かれています。 会場では、県内の企業や高校から参加した35人が、溶接した部分の波目（なみめ）の幅や高さ、そして継ぎ目の美しさな