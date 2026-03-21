【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月21日に映画『スペシャルズ』公開御礼舞台挨拶が行われ、映画単独初主演を務めた佐久間大介（Snow Man）と中本悠太（NCT）が登壇した。 ■「ダンスって世界共通言語だと思うので。それが伝わったのは本当にうれしかった」（佐久間大介） 映画上映後に行われた本イベントは、全国200以上の劇場に向けたライブビューイング中継を実施。そんな熱気あふれる会場にふたりが登場する