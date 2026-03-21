明日3月22日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、DASH島に食料革命！城島茂、郄地優吾（SixTONES）、森本慎太郎（SixTONES）が、無人島にある材料だけで、憧れのアイランドキッチンをイチから手作り。完成したキッチンで中華料理に挑戦！さらに、木造船・サバニを大改造！船の象徴ともいえる“アレ”を取り付け、超高速船化が実現!?◆城島＆郄地の新師弟コンビに森本がジェラシー「師弟関係築