20日に三重県亀山市の新名神高速で6人が死亡した事故で、三重県警は21日、トラック運転手の運送会社へ家宅捜索に入りました。安全管理に問題がなかったかなど調べる方針です。亀山市の新名神高速・下り線のトンネル内で20日未明、大型トラックが渋滞の車列に突っ込み計3台が炎上した事故では、3人の子どもを含む6人が死亡しました。亡くなった人の身元は、未だ分かっていません。この事故では、大型トラックの運転手・水谷