フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が21日、自身のブログを更新。家族でしゃぶしゃぶ店「しゃぶ葉」に行ったことを報告した。「しゃぶ葉」と題したブログを更新。「家族でしゃぶ葉に行きまして、ラムしゃぶも食べられるコースにしたのですが、未就学児は無料だし（それでいて子供が喜ぶパフェやクレープ作り、綿あめ作りもあり）」と大人も子供も楽しめることを説明した。「とにかく沢山のお野菜も食べ放題で、つけダレも豊