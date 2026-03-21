前西武監督の松井稼頭央氏（50）が21日、ニッポン放送「ショウアップナイター60周年名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。盗塁のテクニックを教えてもらった“師匠”を明かした。PL学園時代は投手。プロ入り後に野手に転向してスイッチヒッターとなり、日米通算2705安打を放った。当初は帰塁の仕方すら分からなかったというが、パ・リーグ盗塁王に3度輝いたレジェンドだ。インタビュアーを務めた煙山光紀アナウンサ