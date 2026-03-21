日本維新の会の党大会に寄せられた高市首相のビデオメッセージ＝21日午後、東京都内高市早苗首相は21日の日本維新の会党大会に寄せたメッセージで、幕末の志士吉田松陰が残したとされる「朋友相交わるは善導を以て忠告すること固よりなり」という言葉を引用した。維新と率直な意思疎通を図りながら、関係を深めていく姿勢を強調した。首相は吉田松陰の言葉を紹介した上で「友人同士であれば、互いに真心を持って忠告し、善に導