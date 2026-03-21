ハロー！プロジェクトのグループが総出演する音楽祭「Hello！Projectひなフェス2026」が21日、千葉・幕張メッセで行われ、ハロプロ研修生の杉原明紗（14）が「モーニング娘。’26」に加入することが発表された。兵庫県出身のモー娘。メンバー誕生は初。新メンバー加入は2023年5月に加入した井上春華（19）、弓桁朱琴（17）以来で、約3年ぶり。秋に小田さくら（27）が卒業予定だが、9人体制となって新スタートを切った。M