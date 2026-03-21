ボートレースからつの「G2唐津MB大賞〜スター候補チャレンジマッチ〜」は21日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、22日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。初日後半戦以来のマイナス調整が正解だった。湯川浩司（46＝大阪）は準優勝戦10R、2コースからの握りマイが流れてバック4番手に置かれたが、2マークで内へと切り返し。前を行く羽野直也を一気につかまえて2着獲りに成功した。「伸び中心で、出足も珍しく