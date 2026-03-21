人気YouTuber・ヒカルが、3月20日YouTubeチャンネルを更新。“恩人”への感謝を伝える動画に一部のファンがザワついている。「ヒカルさんはこの日、YouTubeチャンネル10周年記念ということで、『自分に最も影響を与えた人ランキングトップ10』を独断と偏見で選出。ランクインした人物のもとへ直接足を運び、その場で“感謝状”を読み上げて思いを伝える企画を実施したのです」（芸能記者）第10位は相馬トランジスタ。かつてヒ