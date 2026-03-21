3月20日、女優の永野芽郁が自身のInstagramを更新。約8カ月ぶりとなる投稿にファンは騒然となっている。永野といえば2025年4月、俳優の田中圭との不倫疑惑が報じられた。大物俳優同士のスキャンダルは世間を震撼させ、永野はスポンサーとの契約を次々と失った。すでに出演していた作品は公開されたものの、公の場からは完全に姿を消した。「永野さんのInstagramは、2025年7月に行われたファンタジア国際映画祭で主演映画『かく