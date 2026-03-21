ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループが勢ぞろいするフェス「Ｈｅｌｌｏ！Ｐｒｏｊｅｃｔひなフェス２０２６」が２１日、千葉・幕張メッセで行われた。同フェスは、ハロプロに所属する全グループ＆研修生が出演する春恒例のコンサート。今回は２日間に渡って全４公演を開催し、２万１千人を動員した。この日行われた昼公演では「モーニング娘。’２６＆ハロプロ研修生プレミアム」と題して全３７曲をパフォー