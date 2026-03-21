新日本プロレス２１日長岡大会で、「ＴＭＤＫ」のザック・セイバーJr.（３８）、大岩陵平（２７）組がＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２９）、ＯＳＫＡＲ（２７）組に挑戦を表明した。この日の大会で２人はハートリー・ジャクソン＆藤田晃生と組んでＫ．Ｏ．Ｂ＆辻陽太＆永井大貴と８人タッグ戦で激突。藤田が永井からクラーキーキャット藤田バージョンでギブアップを