全日本プロレス２１日の群馬・安中大会で世界ジュニア王座次期挑戦者の田村男児（２６）が王者の立花誠吾（２８）から前哨戦でピンフォールを奪い、ベルト奪取へ弾みをつけた。田村は前日の八王子大会で立花に挑戦を表明。この日は井上凌と組んで、立花、吉岡世起組との初の前哨戦に臨んだ。田村は序盤からバチバチの攻防を立花と展開。何発もラリアートを叩き込むも、意地を見せる王者からトペコンヒーロで反撃され、スピアー