グラビアアイドルの三田悠貴が、21日までにXを更新。タイトなトップス姿を公開すると、ファンから称賛の声が集まった。【写真】“軽トラ女子”グラドル27歳が「スタイル抜群」“大胆な”水着グラビアも（14枚）普段からSNSにて水着姿でのグラビアショットなどを公開している三田。今回はタイトな白のトップス姿を披露。ファンからは「美しすぎ」「スタイル抜群」などの声が寄せられている。現在、バラエティ番組『道との遭