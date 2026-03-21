レースクイーンの池永百合が13日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。【写真】“元アイドル”29歳レースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」水着姿も（17枚）彼女が「おはゆり」とつづり公開したのは、自身のミニスカ姿。眩しい笑顔とともにポーズをきめ、圧倒的な魅力でファンを喜ばせた。「スタイル抜群」「可愛すぎる」などの反響が集まっている。池永は、1996年4月