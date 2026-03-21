お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤が19日、自身のInstagramを更新し、妻・渡辺満里奈との間に生まれた長男、長女の卒業式を迎えたことを報告した。【写真】長男からのサプライズレターに号泣する名倉潤名倉は「今日は娘、中学卒業、息子、高校卒業の お祝いを家族でしました」と報告し、「4月から、高校生、大学生になって、感慨深いものがあります」と振り返ると、「2人とも好きな事をやって、いろんな人と出会って、 皆ん