本年劇場公開が発表されているアニメ映画『魔法使いの夜』より、主人公・蒼崎青子の鮮烈な姿を描く第1弾キービジュアル、ビジュアル解禁映像が公開された。【動画】主人公・蒼崎青子が魔法陣を展開！第1弾キービジュアル解禁映像本作は、「Fate」シリーズなどで知られるゲームブランド・TYPE‐MOONが開発・販売したビジュアルノベルゲーム『魔法使いの夜』を、「鬼滅の刃」シリーズなどを手掛けるアニメーション制作会社・uf