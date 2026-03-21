大相撲春場所１４日目は２１日、大阪市浪速区のエディオンアリーナ大阪で行われ、東関脇霧島（２９）＝本名ビャンブチュルン・ハグワスレン、モンゴル出身、音羽山部屋＝の１４場所ぶり３度目の優勝が決まった。２敗目を喫したが、３敗で追っていた横綱豊昇龍と平幕琴勝峰がともに敗れた。◆霧島鐵力（きりばやま・てつお）▽本名ビャンブチュルン・ハグワスレン▽生まれ１９９６年４月２４日、モンゴル・ドルノドゥ生まれ