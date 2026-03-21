「モーニング娘’２６」が２１日、千葉・幕張メッセで開催されたハロー！プロジェクトメンバーが総出演するコンサート「ひなフェス２０２６」で杉原明紗（めいさ、１４）が新メンバーとして加入することを発表した。リーダー・野中美希の呼び込みで登場した杉原は、自己紹介とともに「まだあまり実感がなくてすごく緊張しています。加入することができてとてもうれしいです」と声を震わせて涙した。２４年から約２年にわたっ