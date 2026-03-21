◆オープン戦阪神１―０オリックス（２１日・京セラドーム大阪）阪神・藤川球児監督が、セットアッパー候補のモレッタに関して「順調に上がってきている」と評した。１点リードの７回に３番手で登板。先頭の代打・西野を二直に抑えると、続く太田とシーモアは連続空振り三振に仕留めた。１５０キロを超える直球と持ち味の“逆曲がりスライダー”で、１回２失点だった前回登板の１７日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）から挽回した。