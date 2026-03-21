元「モーニング娘。」でタレントの辻希美が、生後７か月を迎えた次女の様子を公開した。辻は２１日までに自身のインスタグラムを更新。「クックと夢の背くらべしたら同じ身長だったのぉ〜可愛い過ぎん？」とつづり、生後７か月を迎えた次女・夢空（ゆめあ）ちゃんと愛犬が背中を合わせて立つ“背比べショット”を披露した。この投稿にはファンから多くのいいねが寄せられている。