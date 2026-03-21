◆オープン戦巨人３―０楽天（２１日・東京ドーム）巨人は６投手の無失点リレーで楽天に勝利した。先発ハワードが５回無失点と好投。その後、泉が１回無失点、北浦が１回無失点に抑えた。３点リードの８回は田中瑛が連投。１死三塁となると、同じく連投の中川に交代。楽天は左の中島に右の代打ゴンザレスを起用した。内野は前進せず内野ゴロで１点ＯＫの定位置。ここで中川はゴンザレスを一邪飛に抑えると、続く代打佐藤も