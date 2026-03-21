何年も同じ髪型を続けていると、無難にまとまって新鮮さが失われがちです。トップのふんわり感やレイヤーをいかした毛流れを加えることで、見慣れたシルエットを今の空気感をまとったスタイルへとアップデートできます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が無理なく取り入れられる、旬のこなれヘアをご紹介します。 柔らかなカラーのプチウルフボブ トップの毛先をグッと内側へお