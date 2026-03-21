今年で開催7回目となる＜HY SKY Fes 2026 & Special Night＞が2026年3月20日（金）より幕を開けた。本記事ではDAY1のオフィシャルレポートをお届けする。◆ライブ写真今回はSKY Fes史上初となる、3日間にわたるフル開催。主催・HYの想いに賛同し集結した、彼らを含む全21組の豪華アーティストたちが、この3日間でどんな奇跡を起こすのか。HYメンバー自らが装飾を施した手作りの会場には、キャンプエリアから漂うBBQの香りと、