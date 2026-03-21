お笑いコンビ「ジャングルポケット」太田博久の妻でモデルの近藤千尋が２１日までに自身のＳＮＳを更新。次女の卒園式に出席したことを報告した。近藤はインスタグラムで「次女、無事に卒園いたしました。。今日はラヴィットを夫婦でお休みさせていただき卒園式に参加することが出来ました」とつづり、淡いクリーム色の和服姿で次女の卒園式に出席する様子を公開した。「生放送で卒業おめでとう！とみなさんが言ってくれてと