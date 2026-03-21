Perfumeの結成25周年を記念したドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』が、2026年5月15日より全国公開される。これにあわせ、映画公開から約2週間後となる2026年5月27日（水）、同作の中でも重要な舞台として描かれるライブの模様を収録した映像作品『ネビュラロマンス』のリリースが決定した。本作には、結成25周年・メジャーデビュー20周年を記念して開催された全国アリーナツアー＜Perfume 10