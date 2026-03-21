なでしこジャパンがオーストラリア代表と対戦なでしこジャパン（女子日本代表）が3月21日、女子アジアカップの決勝でオーストラリア女子代表と対戦。前半17分にFW浜野まいか（トッテナム）が衝撃のミドルシュートを決めた。日本が前線で相手を押し込んだ状態を作った前半17分、左サイドで短くつないで後ろを向いた状態で、浜野が振り向きざまのシュートを放つ。意表を突いたタイミングでの一撃はファーサイドのギリギリに飛び