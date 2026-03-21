ロックバンドのフー・ファイターズのフロントマン、デイヴ・グロールが隠し子の存在を告白した後、「70週間セラピー」に通っていたことを明かした。2024年、妻との間に3人の子を持つデイヴに不倫相手との子供がいることが発覚していたが、22年にバンドメンバーのテイラー・ホーキンス、そして母ヴァージニアさんが他界していたこともあり、毎日のようにセラピーに通って