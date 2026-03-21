記事ポイント「羽衣あられ」2品を展開。「アルミ羽衣あられ」を用意。「セロ羽衣あられ」も販売。ブルボンが「羽衣あられ」の記念パッケージを展開します。薄くカリッとした食感と、国産もち米の風味を生かしたコク深い塩味を楽しめるロングセラーです。親しみのある味わいをそのままに、売り場でも手に取りたくなる節目の一品になっています。 ブルボン「羽衣あられ」 商品名：羽衣あられ原料米：国産もち米販売