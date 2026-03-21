記事ポイント「フェットチーネグミアサイーボウル味」が登場。2026年3月17日に全国発売です。アサイーとつぶつぶ食感が楽しめます。ブルボンは2026年3月17日、「フェットチーネグミアサイーボウル味」を発売します。話題のアサイーを取り入れた甘酸っぱい味わいを、弾む噛み心地のフェットチーネグミで楽しめる新作です。フルーティーな風味に加えて、つぶつぶ食感まで重なるので、ひと口ごとの変化も楽しめます。 ブルボン「