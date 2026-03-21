記事ポイント73種類の攻撃モデルを想定した比較設計です。無数鍵多重時変成立点理論の特許を出願中です。2021年12月24日設立のポイント機構が発表しました。2021年12月24日設立のポイント機構は、Ｋトラストとともに「無数鍵多重時変成立点理論」を発表しました。固定の正解を守る発想から、成立する瞬間そのものを制御する発想へ切り替える物理学的構造設計が主題です。ランサムウェアやサーバー攻撃を含む幅広い脅威に向けて、認