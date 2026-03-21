最悪の場合、地震後わずか8分で津波がくる可能性のある鎌倉市。土地勘のない観光客にも速やかに避難してもらうため、人気観光地で始まった新たな取り組みを取材しました。■最大14.5ｍの津波を推定鎌倉で人気の観光地、小町通り。今週、28本の街灯に新しく掲げられた旗には、津波から逃げて矢印の方向に進む鎌倉武士の姿が。「地震が起きたらお逃げなさい」英語で「津波避難経路」（TSUNAMI evacuation route）と書かれたものもあ