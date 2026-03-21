フィギュアスケート・2010年バンクーバー五輪・銀メダリストの浅田真央さんが21日、自身がディレクターを務める『木下MAOアカデミー』の発表会を東京・立川の『MAO RINK』で開催。アカデミー生が報道陣にプログラムを初披露しました。この日は生徒ら10名が演技を披露。見守った浅田さんは生徒たちの演技に「いつも『130%でやりなさい』と言ってるので、今日は130点中130点」と満点を付けました。同アカデミーは2025年8月に開校。「