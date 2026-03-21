競泳日本選手権の男子200メートル平泳ぎ決勝で、ジュニア世界記録(WJ）を更新する2分06秒59をマークし優勝した大橋信選手が、レース後のインタビューに応じました。今大会で目覚ましい結果を残し、50メートル、100メートル、200メートルと平泳ぎで3冠を達成。その心境を問われると「3冠はとてもうれしいが、日本記録を目指していたので、日本記録を出せなかったことがとても悔しい」と圧巻の泳ぎで頂点に立った一方、レース後の表