テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１９日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。この日は、開幕を目前に控えたプロ野球の「俺が語りたい以前以後」。オードリー・春日俊彰、バッテリィズ・エース、寺家、エバース・町田和樹、佐々木隆史、たくろう・赤木裕、きむらバンドら、野球ファンの芸人たちが集結し、球史に残るターニングポイントを語り合った。エースは、選手たちのアクセサリーに着目し「金のネ