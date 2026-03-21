お笑いタレント、キンタロー。（44）が21日、都内で、オーディション「美少女図鑑AWARD 2026」授賞式にプレゼンターとして出席した。キンタロー。は、フリーペーパー「美少女図鑑」で見いだされた二階堂ふみのモノマネで「『VIVANT』の二階堂ふみです」と、言いながらサプライズ登場した。ファイナリストを見渡したキンタロー。は「何でこんなに顔が小さいんですか。これじゃあ、大顔ブーム来ませんね」。さらに、応募総数約4500人