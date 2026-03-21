「大相撲春場所・１４日目」（２１日、エディオンアリーナ大阪）関脇霧島が１２勝２敗で、千秋楽を残して３度目の優勝を決めた。霧島の取り組みの２番前に平幕琴勝峰が小結熱海富士に敗れ４敗目。霧島も大関安青錦に下手投げで敗れ２敗目を喫したが、直後の結びの一番で横綱豊昇龍が大関琴桜に敗れて４敗目を喫した。１３日目を終えて優勝の可能性があった３人がすべて敗れ、霧島の優勝が決まる異例の決着となった。まさか